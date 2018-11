L’Orfeó estrena una obra pròpia, ‘L’embranzida’

L’Orfeó Maonès estrenarà aquest cap de setmana l’obra «L’embranzida». Es tracta de la primera obra llarga d’Isabel González Deyá, actual vocal i vicesecretària de l’entitat, que també és la directora d’aquest treball teatral.

L’argument, segons González Deyá, és molt variat i entretingut, amb moltes trames. El punt de partida és un jove que prepara un discurs per a l'ONU per tal de remoure consciències, rescatant antigues filosofies basades en lleis universals com l’atracció o la gravetat. En un somni se li apareixen alguns grans pensadors de la història com Pitàgores, Hermes Trismegist, Gautama Buda i Galileo Galilei, que ens inviten a fer reflexions sobre el nostre món. Per cada un d’aquest savi apareix un element en escena: una piràmide, un caduceu, una esfera armil·lar i un telescopi.

Atenció

«És una obra divertida, sense ser una obra còmica», afirma González Deyá que a més d’autora és també la directora teatral de «L’embranzida». La seva tasca no és fàcil perquè en escena hi surten fins a divuit personatges diferents encarnats per deu actors que han d’anar canviant-se de roba, perruques, maquillatge, actitud...

«Els protagonistes- diu l’autora- viuen situacions de vegades còmodes i d’altres no tant. Com la vida mateixa».

González Deyá no vol revelar més coses de l’argument de «L’embranzida», per tal de no fer un spoiler als espectadors. Així i tot ens invita a prestar especial atenció a una escena que transcorre en un aeroport i els dos protagonistes són un militar i un capellà.

L’estrena de «L’embranzida» serà aquest dissabte, a les 21 hores, al teatre de l’Orfeó. La segona funció serà el diumenge, a les 20 hores.