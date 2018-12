‘Mar i vent’, primer disc del grup Xalandrí

Feia estona que als integrants del grup Xalandrí, Luci Gregori, Hilari Vidal i David Bosch, els rodava la idea de fer un disc. Era un dels desitjos de la seva fundadora, que ho ha pogut complir dotze anys després de crear la formació, i que es concreta amb «Mar i vent», un disc de cançó menorquina i havaneres.

Aquest és un projecte molt madurat, per al qual fa tot just un mes que es van acabar les gravacions als estudis de UnoDosTresCuatro.com. Una feina que ja es pot trobar a diversos establiments de Menorca i també a internet, i que inclou fins a quinze cançons d’autors com Ortega Monasterio i Tòfol Mus. «Hi ha temes com ‘Sa balada d’en Lucas’, ‘Plora guitarra’, ‘Vell mariner’, ‘Amor prohibit’, ‘Ulls verds’, ‘Jota parrandera’ o ‘Menorca’», apunta Gregori, d’un treball en el qual no hi falten tampoc peces imprescindibles del repertori menorquí, com la magnífica «Escolta es vent» o «Na Nena».

«Feia molt de temps que volíem fer un disc, però fins ara no ha estat possible, per economia i per temps», diu la ciutadellenca, tot destacant «el repertori de cançó menorquina i havaneres que tocam ara». I és que Xalandrí, creat a principis del 2006, va començar amb la idea de fomentar i promocionar la música menorquina, encara que sense renunciar a ranxeres per les quals també hi ha molta afició a l’Illa.

En aquest disc, Gregori i Vidal posen veu i toquen la guitarra, mentre que el músic més jove, amant dels instruments de corda (toca la guitarra, el llaüt, la bandúrria, el tiple o el guitarró) sona el requint.

Un any intens

«Enguany hem fet molta feina, hem fet concerts per tota Menorca», diu Gregori, recordant actuacions «al cap de Cavalleria, as Mercadal, a Ferreries, a Cala en Porter». Uns concerts que «ens demostren que a la gent li agrada escoltar aquesta música tan nostra, sempre ve molta gent». Un fet, aquest, que els ha animat encara més a produir aquest primer treball discogràfic.

Xalandrí té previst fer diversos concerts per presentar el disc. El primer d’ells serà, precisament, a Ferreries, el 8 de desembre, a l’Auditori.

Per ara, el disc està a la venda a establiments de Ciutadella com Ca n’Hernando, Can Silve, Sa Botiga des Passeig, a l’esparteria Ca’n Magí o al local del grup (carrer d’Alaior, 24, baixos; de 16 a 21 hores), i també a Sa Llibreria i a Cas Jubilats, a Ferreries. També es pot trobar a les plataformes digitals.

L’estrena en el panorama discogràfic suposa fer una passa més a aquest grup, que va néixer amb sis integrants i que amb els anys va anar experimentant canvis. Tant és així que, actualment, dels inicials només hi queda Luci Gregori i els darrers anys s’han incorporat al projecte Hilari Vidal, primer, i David Bosch, després.