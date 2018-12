Del Puccini de joventut a l’obra final de Mendelssohn

Fidel a la seva tradició, basada en l’assoliment de nous reptes, el Cor Illa de Menorca dedicarà el seu habitual concert de Nadal a dues obres de dos compositors com són Felix Mendelssohn i Giacomo Puccini. Més concretament, a l’oratori «Elies» del compositor i pianista alemany, i a la «Missa de Glòria» del músic italià.

El concert tindrà lloc el diumenge 16 de desembre, al Teatre Principal de Maó, i esdevé un nou desafiament per a la coral. Estarà formada per una cinquantena llarga de coristes, dirigits per Martina Garriga i acompanyats, a més, per tres cantants solistes, la soprano Elena Carreras, el tenor Jaume Olives i el baríton Jaume Gelabert.

L’elenc artístic es completarà amb la trentena de músics que conformaran l’orquestra simfònica, sota la direcció d’Antoni Pons Morlà.

Tot un repte

El president del Cor Illa de Menorca, Diego Dubón, assegura que el repertori escollit inclou «dues propostes de certa envergadura», per una banda, una obra de la «vessant sacra d’un compositor com Puccini, que va destacar com autor d’òperes», i per l’altra, «el darrer oratori que va escriure Mendelssohn» abans de la seva mort prematura, amb només 38 anys.

«El mestre Antoni Pons ha fet una selecció de diferents fragments de les dues obres, pensant en el cor i en els solistes», apunta Dubón, qui afirma que són peces que «van en la línia que intentam dur sempre, d’innovar i cercar noves propostes que ens estimulin». Un repertori que esdevé «un nou repte, a l’altura del repertori que hem anat conformant al llarg dels 18 anys de vida del cor».

En aquesta ocasió, la coral estarà acompanyada per tres cantants experimentats i ben coneguts pel públic menorquí, que protagonitzaran diverses àries i duets de l’oratori de Mendelssohn.

El concert compta amb el suport dels departaments de Cultura del Consell i de l’Ajuntament de Maó i del mateix Teatre Principal. L’actuació començarà a les 19 hores. Les entrades ja estan a la venda, a preus que oscil·len entre els 12 i els 20 euros.