El llibre dels premis Illa de Menorca ja és al carrer

Els millors relats i poemes presentats als Premis Editorial Menorca d’enguany han estat publicats en un llibre que recull un total de deu obres i que es vapresentar ahir a la seu del Consell. Es tracta d’una publicació d’editorial Menorca amb un títol doble «1941» i «Haikús d’hivern», que corresponen al relat d’Anselm Barber i el poema d’Armand Escandell que van guanyar els dos primers premis.

La resta de treballs literaris inclosos en el llibre són una selecció d’entre els 64 originals que es van presentar a la vint-i-cinquena edició del Premi Illa de Menorca de Narració Curta i dels 25 que concursaren en el cinquè Premi Illa de Menorca de Poesia.

Valoracions

«1941» és un relat d’estructura epistolar basat en fets històrics i els seus protagonistes són els informants des de Menorca de la ràdio clandestina d’Espanya durant la Segona Guerra Mundial. Com diu la psicòloga, escriptora i membre del jurat Carme Cloquells en la seva anàlisi de les obres guanyadores, que s’inclou en el llibre, aporta un element extra d’interès amb un personatge femení i la seva relació amb el M16, el servei d’intel·ligència militar de Gran Bretanya.

Com queda clar en el seu títol «Haikus d’hivern» és una col·lecció de 18 haikus que va guanyar el premi de poesia per unanimitat. En paraules de Cloquells, «és un poemari molt ben construït, on es realça la contemplació de la natura, la referència estacional i evocacions geogràfiques ben reeixides».

Acompanyen a «1941» els relats «El silenci de la casa blanca», d’Alfons Méndez, guanyador del premi especial Reserva de Biosfera que es va convocar amb motiu del 25 aniversari de la declaració; «Fragments d’un jorn», de Lina Pons Massanet, segon premi; «Davall ses porxades de son Ermità», d’Eulàlia Orfila Camps, guanyadora del premi per un autor menor de 25 anys; «Glops d’estima», de Joan Guasch Torrent; i «El cercle», de Joan Martínez Bosch.

En quant els poemes, el lector trobarà també «Maneres i marees», d‘Anaïs Faner, que guanyà el segon premi; «Ferides», de Maria Daben Florit i «Estones de platja» de Francesc Riudavets Cavaller.