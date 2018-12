Les corals canten el Nadal

Diferents corals es van reunir el fosquet de dimecres per celebrar a l’església de Santa Maria de Maó el tradicional concert de Nadal que va impulsar durant més de tres dècades el Padre Petrus. Un esdeveniment que segueix ben viu, ara organitzat per Carme Garcia, convertit en un memorial pel prevere.

Els cors participants van interpretar dues nadales cada un. Els primers a actuar van ser els cantaires del Casal de Gent Gran i Rondalla de Maó, les Corals i l’Agrupació Instrumental de l’Acadèmia Adagio i els alumnes de l’Escola de Música des Castell. Dirigits per Luis José Ferrer i Maria Micaela Galmés, van cantar «Que canten los niños» i «Navidad, Navidad».

A continuació hi va haver les intervencions del grup Tecles, Botons i Manxes, de la Coral Infantil de l’Escola de Música de Maó, dels alumnes del CEIP Sant Lluís, del grup Gaudium et Musica, del Coro Rociero de la Casa de Andalucía i del Cor Gospel de l’Escola d’Adults de Maó. Van sonar cançons com «Llum de mitjanit», «Brillant el cel», «Cançó de Nadal», «Gaudete», «Los caminos se hicieron» o «El bon jesuset». Tots els participants van acabar junts per interpretar el «Toca timbal».