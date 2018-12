La Banda de Ciutadella abre su casa por Navidad

Como cada año por estas fechas, la Banda de Música de Ciutadella intenta hacer "algo especial", explica su director, Joan Mesquida, para uno de los conciertos más importantes de la temporada, el de Navidad. Y la propuesta en esta ocasión lleva por título "A casa per Nadal", un espectáculo diferente a lo habitual, con una escenificación mucho más cuidada y con un buen número de músicos invitados.

Los conciertos, para los que ya no quedan muchas entradas, se celebrarán el próximo sábado (20 horas) y domingo (19 horas) en la sala multifuncional del Canal Salat de Ciutadella. Un escenario en el que gracias al inicio de las vacaciones y al regreso de muchos miembros de la agrupación que viven fuera, la Banda contará con su formación de gala, con cerca de 80 músicos a los que habrá que sumar un combo de la Escola de Música.

Entre los artistas que han invitado a casa para la ocasión, y que pondrán voz a algunas melodías del repertorio elegido, figuran nombres como los de Eva Pons, Juana Melià, Muriel Gómez, Gabi Pons y Àngels Anglada. Por otra parte, se encargará de poner a la velada un toque artístico diferente el grupo de teatro de la Escola de Música.

Avanza Mesquida que será un concierto con cierto toque americano.

Especialmente en la primera parte del espectáculo, para la que se han seleccionado siete piezas, entre las que figuran clásicos tan conocidos como "Come fly with me" o "I ve got you under my skin", ambos popularizados por Frank Sinatra. Mucho swing, y también soul, en este caso para rendir homenaje a una de las reinas de ese género, Aretha Franklin, que nos dijo adiós el pasado verano. En su honor sonarán dos de sus grandes clásicos, como son "Respect" y "Natural woman".

Las notas de "Blanca Navidad" servirán para abrir la segunda parte de la velada, que estará dedicada íntegramente a los villancicos, también desde un vertiente muy americana. Así, el público podrá comenzar a celebrara las fiestas con melodías tan conocidas como "Let it snow", "Jingle bell rock" o "Santa Claus is coming to town".