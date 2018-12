Un Nadal amb ‘La leyenda del beso’ i ‘Carmen’ de Bizet

Per primera vegada en els seus 10 anys de vida oficial, i coincidint amb la seva ja clàssica actuació nadalenca, la Banda de Música des Mercadal oferirà un concert basat exclusivament en música de sarsuela i d’òpera.



La Banda, dirigida per Litus Arguimbau, aquest diumenge 23 de desembre a les 18.30 h a la Sala Multifuncional des Mercadal, comptarà amb uns 70 músics damunt de l’escenari i amb dos solistes: el tenor Toni Pons i la soprano Cati Pascual.



I les peces que oferirà seran l’arranjament per a banda (una suite simfònica) que Douglas McLain va fer de la sarsuela de Reveriano Soutullo «La leyenda del beso», i una selecció amb les dotze millors cançons de l’òpera «Carmen» de Georges Bizet.



Per afrontar «La leyenda del beso», en ser una peça només instrumental (d’uns 18 minuts), la Banda comptarà amb tota la setantena de músics interpretant-la. Mentre que serà a continuació, amb «Carmen», quan a més dels 70 músics entraran en escena els dos solistes, que es posaran en la pell de Don José i d’Escamillo (amb Toni Pons fent veu de tenor però també de baríton) i de Carmen (amb Cati Pascual fent veu de mezzosoprano).



De «Carmen», que quedarà reduïda a uns 45 minuts entost de les quasi 3 hores que dura l’opera original, s’han escollit dotze temes (els més coneguts), que es combinaran amb unes imatges d’ambientació al darrere i amb la narració d’una veu en off entre cançó i cançó per ajudar a no perdre el fil argumental de la història.



Es dona el cas, segons apunta el director Litus Arguimbau, que la setantena de músics amb què comptarà la Banda des Mercadal per a aquest nou repte són músics que o bé han sortit de l’Escola de Música des Mercadal o bé hi estan directament ficats (la gran majoria).



I és que si bé es tracta de dues associacions diferents, la relació és tan estreta que la Banda és com si sigui una assignatura de l’Escola, donant «molts bons resultats», diu Arguimbau, com ho demostra que en els anys de vida de la Banda s’hagi passat de començar a assajar amb 4 o 5 músics a tenir-ne prop de 80.