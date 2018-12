La Sibil·la anuncia la fi del món amb el seu cant medieval

«Lo jorn del Judici/parrà qui haurà fet servici./Jesucrist, Rei universal/home i ver Déu eternal/del cel vindrà per a jutjar/i a cada u lo just darà.».

Unes 150 persones van ser testimonis de la profecia en llengua vulgar del «Judicii signum», que va interpretar un any més la soprano alaiorenca Maria Camps. Va ser a l’església de Santa Maria, de Maó, on fa dotze anys, i després de 250 d’absència, es va recuperar aquesta representació litúrgica que durant l’edat mitjana va ser interpretada al sud d’Europa, sent d’especial rellevància en les nits de Nadal de Catalunya, Mallorca, Menorca, el País Valencià i l’Alguer. Fou prohibit després del Concili de Trento però es va continuar representant fins al segle XVIII, per ordre del Bisbat de Menorca.

Precisament, del segle XVIII és el manuscrit d’aquesta versió del cant que Maria Camps interpretà a cappella i amb una espasa aixecada davant del rostre, amb l’organista Tomé Olives fent els interludis. Són unes notes d’estètica tenebrosa, que acompanyen la profecia sobre la fi del món.

A la interpretació del cant van seguir dues peces més, el «Kyrie», amb veu, orgue i la trompeta de Vicent Garcia, i «La setena trompeta», amb els dos instruments.

Avui, a Ciutadella i Alaior

La tradició del Cant de la Sibil·la s’estén els darrers anys per l’Illa. És així que avui dilluns es sentirà a la Catedral de Menorca (18.30 hores) i a l’església de Santa Eulàlia d’Alaior (20.30 h), també amb Maria Camps fent de Sibil·la.