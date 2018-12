Un ocellet que agafa certa volada

Després que s’hagi representat tres vegades damunt d’un escenari, sempre a Ciutadella: a Can Saura a l’estiu i ara fa poc al teatre de Sant Miquel, i també després d’haver-se publicat com a llibre, el modest projecte «Què hi fas tan sol?», escrit i dirigit per Maria Rotger Julià (Ciutadella, 1989), pensa ja en sortir cap a altres pobles de Menorca, cosa que, si no es capgira, succeïrà dins els primers mesos de 2019.

El projecte ha estat tota una sorpresa pel bon acolliment que ha tingut al ponent de Menorca. Açò sí, tot després, també, d’una experiència relativament similar amb el conte «El desig del Pirata Estrellat», text de Maria Rotger que l’any 2015 va guanyar el premi Contarella de Literatura infantil convocat per l’Ajuntament de Ciutadella i que s’edità a l’any següent. I que posteriorment, a través dels fillets i joves del Centre Obert Es Barracó, es va representar dalt d’un escenari.

L’espantaocells i l’ocellet

En el cas de «Què hi fas tan sol?», la història va començar a gestar-se en 2016, tot i que no va ser fins aquest darrer estiu quan va veure la llum. Amb una autoedició com a llibre amb Uno Editorial d’Albacete (amb il·lustracions de Josep M. Mompó) i representant-se l’agost durant la Diada d’Estiu de Cultura a Can Saura, amb un grup d’amics dirigit per la pròpia Maria Rotger. La idea de pujar dalt de l’escenari va sorgir amb la intenció que fos la mateixa presentació del text, representant la història més que no explicar-la amb paraules.

La història, de fet, que s’escenifica en uns 20 minuts de representació, és la d’un espantaocells i un ocellet que, superant les pors inicials i els seus propis prejudicis davant el que no coneixen, són capaços de mirar-se a la cara i crear un vincle d’amistat. «Em decidí a escriure ‘Què hi fas tan sol?’ convençuda que una paraula, una mirada als ulls, un somriure i una abraçada poden canviar-te el món de cap a peus», visualitza Maria Rotger.

De Can Saura, fa unes setmanes i dins el programa del Premi Born de Teatre del Cercle Artístic, la funció va passar al teatre de Sant Miquel, on entost d’una representació, que era el previst, se’n van fer finalment dues, perquè no quedés públic sense entrada. Ara, amb un petit descans entremig i després de la certa volada agafada per la història de l’ocellet i l’espantaocells, el projecte encara no està acabat i cerca altres escenaris.

Maria Rotger Julià: autora de contes i de teatre breu, i també actriu

Abans de publicar «Què hi fas tan sol?» amb Uno Editorial d’Albacete, Maria Rotger Julià ja tenia un altre llibre editat com a autora, també un conte infantil: «El desig del Pirata Estrellat», premi Contarella 2015 de l’Ajuntament de Ciutadella. Aquell 2015, Rotger també guanyà el premi del concurs de microrelats de l’Ajuntament de Maó («Cursa d’escurçar»).

Després ha escrit 2 obres de microteatre: «Paraules com a agulles» i «Celestina», que estrenà el grup Tea3 de Sant Miquel, on Rotger també participa com a actriu, igual que en altres com Cercle Teatre (darrerament fent «Un lloc comú») i el mateix Sant Miquel, ara actuant als propers «Pastorets».