«Ernani» és el plat fort de la 48 Temporada d’Òpera de Maó, que es podrà veure en les dues funcions que es faran al Teatre Principal el 31 de maig i el 2 de juny. Es tracta d’una aposta per una obra de Verdi tal vegada menys coneguda que altres d’aquest autor italià, però que igualment promet emocions en dues vetllades d’alta qualitat operística, si s’observen els noms dels artistes que hi participaran. Hi seran, per exemple, el tenor Josep Bros, en el paper d’Ernani; el baríton Simone Piazzola, com a Don Carlo; el baix Simón Orfila fent de Silva; o la soprano Anna Pirozzi, interpretant Elvira.

Aquesta òpera de Verdi ja es va representar a Menorca, concretament en l’onzena temporada dels Amics de s’Òpera, el 1982. «Serà la segona vegada que es farà», apuntava el president de l’entitat, Joaquín Comas, qui destacava l’elenc d’artistes que actuaran a Maó. «El tenor Josep Bros no ha actuat mai a Menorca i Simone Piazzola ja ho va fer fa tres anys», mentre que Anna Pirozzi va venir per fer d’Abigail, de ‘Nabucco’, el 2016. I hi haurà l’alaiorenc Simón Orfila, amb qui ja «fa tres anys que vam dir de fer ‘Ernani’», perquè encaixa més amb la veu de baix que té ara. De fet, «debutarà en aquest paper, i el novembre Simón Orfila farà aquesta òpera a Novara», Itàlia.

La presència menorquina en aquest muntatge inclou també a la soprano Maria Camps, fent de Giovanna, i també hi seran Albert Casals (Don Riccardo) i David Cervera (Jago).

La direcció musical i escènica aniran a càrrec de Matteo Beltrami i Giorgia Guerra, respectivament, i es comptarà, com sempre, amb els músics de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears.