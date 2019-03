Mónica Naranjo habla de sexo en una serie de Miquel Bosch

El realizador menorquín Miquel Bosch ya tiene a punto para el estreno su último trabajo, una serie documental centrada en la figura de la cantante Mónica Naranjo que ha codirigido con la guionista de televisión Ana Joven. El programa, que lleva por título «Mónica y el sexo», ha sido comprado por el grupo Mediaset, cadena que aún no ha hecho público el canal en que se emitirá ni la fecha de estreno, aunque todo apunta a que no será muy lejos en el calendario después de que la artista reapareciera el pasado fin de semana en un conocido late night.

Se trata de una idea de la propia Naranjo, una historia que toma como punto de partida el momento de ruptura tras 16 años de relación sentimental. Tras comentar el proyecto con Ana Joven, ésta le puso en contacto con Bosch y después de ver algunos de sus trabajos, como la serie de Youtube «Te quiero, yo tampoco -A gay Thing», decidieron forma equipo los tres.

Así, después de haber participado en diferentes proyectos televisivos, «Mónica y el sexo» se convertirá en el primer trabajo para la pequeña pantalla del menorquín como director. «Un paso más en mi carrera, el mismo estilo creativo pero con muchos más medios», explica Bosch sobre una aventura televisiva impulsada por la productora Señor Mono, que les ha posibilitado viajar para el rodaje a países como Brasil o Japón.

«Nuestra manera de hacer es que no hay maquillaje que valga ni medias verdades. Mi cámara vieja no sabe de grandes estrellas ni de decorados. Pilla lo que puede y como puede, y se suele llevar bien con la gente de verdades», reconoce el menorquín, que no está solo detrás de la cámara en la serie, sino que también comparte planos como narrador con la estrella de la música, al igual que Ana Joven. «Una serie sin tomas falsas, dinámica y natural. Todo lo que se graba está ahí», añade el director, quien es consciente de la repercusión mediática que puede tener el programa en un mundo en el que «Mónica tose y al momento hay tuits», bromea.

La serie se compone de ocho capítulos de 50 minutos, y en ellos aparecen un buen número de invitados para hablar de sexo, y muchas otras cosas, con la protagonista. Algunos de ellos son anónimos, pero otros, de sobra conocidos por el público, como Carmen Lomana, la actriz Ana Milán, Boris Izaguirre o José Corbacho, amigos de Naranjo en la vida real.