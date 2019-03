Joana Pons reedita el disc dels 25 anys i ja prepara el proper

Joana Pons i ses guitarres acaben de reeditar el seu disc «25 anys» que van publicar el 2014 amb motiu del seu primer quart de segle de trajectòria musical. Una reedició que arriba mentre que el trio està treballant ja en la confecció del seu proper treball discogràfic, que possiblement veurà la llum el 2020.

De «25 anys» es va fer una tirada inicial de 500 còpies, i tot i que «la venda de discos ha baixat molt, els hem esgotat i encara tenim gent que ens el demana». Per açò, apunta Toni Sintes, el grup ha fet una reedició, curta, de cent unitats.

Aquest disc també està disponible a les plataformes digitals, com per exemple a Google Play, Amazon, iTunes o Spotify, «on duim acumulades unes 60.000 escoltes, que està prou bé», valora Sintes.

Nou disc

La reedició del disc commemoratiu dels 25 anys de Joana Pons i ses guitarres arriba just quan el grup està preparant ja el seu proper treball. «Estem en una fase molt embrionària i encara no podem dir gaires coses, però sí que incorporarem ranxeres, per anar cap als orígens del grup», avança Sintes, un dels dos guitarristes.

«Aquesta setmana esteim fent les maquetes dels temes que volem incorporar, però anam a poc a poc i encara no tenim una data de llançament». I és que l’equip que formen Xavi Camps, Toni Sintes i Joana Pons li volen dedicar el temps que faci falta, perquè volen que sigui ben autèntic. «Volem que soni a ranxeres, en un disc on hi haurà diferents col·laboracions», afegeix el guitarrista. «Esperam poder-lo tenir per al 2020, no crec que arribem a temps al 9 de setembre d’enguany, que és quan celebrarem el 30 aniversari».

Sobre aquesta efemèride, per ara, el grup no s’ha plantejat organitzar cap esdeveniment, encara que és prest i tampoc seria d’estranyar que hi hagués qualque acte especial.