Tribut pòstum a Maria Mercadal, una defensora de la cultura

«Maria Mercadal Pons mereix ser recordada i homenatjada, i amb aquest premi, el Consell repara l’oblit» en què estava la soprano menorquina, qui més enllà de la seva vessant musical, fou una gran promotora cultural i ferma defensora de la culturització de la població.

L’investigador cultural Gabriel Julià va repassar la trajectòria vital i artística de la protagonista, coneguda artísticament com Maria Mercadal d’Aguinaga, de qui destacà, no només la seva «veu privilegiada», sinó també la seva insistència a estendre el coneixement musical i fomentar la cultura. «Una labor admirable» que va desenvolupar a través d’entitats com l’Ateneu de Maó, on perdura el Grup Filharmònic que ella aconseguí recuperar el 1929.

Per la valuosa aportació i pel llegat que deixà, Maria Mercadal rebé ahir del Consell el Premi Maria Lluïsa Serra Taula d’Or, distinció proposada per l’Ateneu «per la defensa i l’enriquiment del patrimoni cultural de Menorca en l’àmbit de la música», recordà el conseller de Cultura, Miquel Àngel Maria.

Julià considera que el guardó serveix alhora de «toc d’atenció als organismes públics perquè Maria Mercadal pugui figurar com a filla il·lustre de la nostra terra».

Una ampla representació de la família va ser a l’acte. No hi va poder ser Álvaro Cardona Bendito, nét de Maria Mercadal i pare de Lluís Cardona Mir, qui juntament amb una cosina seva i néta de la cantant, Marian Martí Cardona, van recollir la placa. Llavors, Lluís expressà breument, en nom de tots, l’agraïment pel reconeixement a la seva besàvia.