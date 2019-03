Menorca, al nou llibre d’Albert Espinosa

El proper 21 de març veurà la llum la nova novel·la del conegut escriptor Albert Espinosa (Barcelona, 1973), i Menorca torna a integrar-se en la seva trama. Perquè forma part de la història i, també, perquè l’alaiorenc Llorenç Pons Moll (1983) ha il·lustrat, novament, la portada d’un dels seus llibres.

El títol és «Lo mejor de ir es volver» (Grijalbo) i «El millor d’anar és tornar» (Rosa dels Vents), i parla dels records, el perdó i l’amor que succeeixen un 23 d’abril, dia del llibre i les roses, entre la ciutat de Barcelona i les illes d’Ischia (Itàlia) i Menorca.

La frase que resumeix l’argument principal és que «hi ha un dia a la vida que has de decidir si desitges tenir la raó o la tanquil·litat», un llibre que el seu autor ja ha dit que «sens dubte, és el que més he gaudit escrivint i que més m’ha canviat».

L’Illa i l’il·lustrador

Si l’idil·li entre Menorca i Albert Espinosa va començar, com ell mateix ha explicat en altres ocasions, a partir de quan tenia 14 anys i va venir a l’Illa a morir-se després que els metges li donessin un 3 per cent de probabilitats de sobreviure, tampoc és la primera vegada que Llorenç Pons il·lustra la portada d’un dels seus llibres. Perquè ja ho va fer, per exemple, a «El que et diré quan et torni a veure», «Brúixoles que busquen somriures perduts» o a «Si tu em dius vine ho deixo tot... però digue’m, vine».

Va ser l’estiu passat que Llorenç Pons va rebre l’encàrrec directament d’Albert Espinosa, assidu estiuejant a Menorca des de l’adolescència. A la portada, entre la multitud de persones amb el cap vermell i una rosa vermella, es pot veure en primer terme el protagonista, l’únic diferent en una mena de mar homogeni de persones. A la contraportada també hi ha un dibuix de Pons Moll, que s’adiu amb el tema, veient-se un personatge en un desert, aturat davant dos senyals indicatius sense informació i amb la necessitat d’agafar una o altra direcció.