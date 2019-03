Ferreries viurà un nou tribut a Los Secretos, deu anys després

Deu anys després del tribut menorquí al grup Los Secretos, el conjunt de músics que llavors es posà damunt de l’escenari (amb Francesc Bosch substituint al guitarrista Joan Camps, que va morir fa vuit mesos) es tornarà a reunir i replicarà aquells exitosos concerts, encara que ara, de moment, tan sols es preveu una única actuació: el 27 d’abril vespre a l’Auditori de Ferreries.

L’any 2009, coincidint llavors amb el desè aniversari de la mort del primer cantant de Los Secretos, Enrique Urquijo, un grup de músics i cantants de Menorca, la majoria de Ferreries, s’ajuntaren per fer un concert homenatge a l’icònic conjunt de pop-rock, emblemàtica banda de l’anomenada «Movida Madrileña» i que encara ara està en actiu.

Aquell concert, l’1 de maig a una replena Sala Multifuncional des Mercadal, va obtenir tant d’èxit que, ja abans de l’actuació, van programar-se altres concerts durant l’estiu, entre ells al Claustre del Carme de Maó, a Alaior, a Ferreries i altra vegada as Mercadal. Un dels punts culminants, també, fou la seva actuació com a teloners dels veritables Los Secretos, el novembre d’aquell 2009 al Teatre Principal de Maó.

En aquesta ocasió, una dècada després i no havent-se reunit més des d’aquell moment, la idea és que sigui un únic concert, duent ja uns dos mesos d’assaig (van començar just després de Nadal) per arribar en forma a la cita del dissabte 27 d’abril a Ferreries.

El 2009, també amb la projecció d’imatges de Los Secretos i altres de poètiques relacionades amb les lletres de les cançons, a la banda menorquina de tribut a Los Secretos la formaren Damià Coll, cantant i un dels principals impulsors de l’esdeveniment, Roser Carretero (cantant), Bep Cardona (teclats), Bep Camps (baix), Xec Calafat (bateria), Pere Marí (guitarra) i Joan Camps (guitarra), a més d’algunes col·laboracions.