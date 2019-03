El David Pastor Trio aixeca el teló del Menorca Jazz 2019

Després de l’aperitiu de divendres passat a Ciutadella amb The Rhythm Treasures en la presentació del Menorca Jazz 2019, aquest divendres s’apuja de forma oficial el teló de la vint-i-unena edició del festival amb l’actuació que el David Pastor Trio oferirà a Sant Lluís.

Manté Jazz Obert, l’entitat organitzadora del festival, la seva aposta engegada en edicions anteriors per fer partícips de l’esdeveniment a altres municipis de l’Illa. És així que la Sala Albert Camus acollirà a partir de les 21 hores el concert de la formació que lidera el trompetista valencià David Pastor, considerat un dels millors trompetistes nacionals, que ha captivat músics com Frank Wess, Pat Metheny o Paquito D’Rivera i que comparteix escenari amb músics espanyols i internacionals com Perico Sambeat, Ximo Tébar, Mario Rossy, Clark Terry, Chris Cheek o Mike Mossman, un dels seus mestres.

Pastor, professor actualment del Taller de Músics de Barcelona, arriba a Menorca acompanyat pel mallorquí Llorenç Barceló a l’orgue Hammond, i el català Josep Cordobés a la bateria.

El públic que assisteixi a la sala santlluïsera podrà escoltar composicions originals i revisions de clàssics del jazz re harmonitzats i adaptats al llenguatge jazzístic contemporani. Sempre, deixant un ampli espai per a la creativitat i la improvisació, gràcies al virtuosisme dels músics.

David Pastor (Sedaví, 1974) és definit com un trompetista versàtil, de so enèrgic i gran improvisador. En solitari, el 2002 va publicar el disc «Introducing», al qual seguiren altres com «Stringworks» (Omix, 2005), «Armageddon» (Omix, 2012), «Nu Tunes & Old Tunes» (Omix, 2014) o «Motion» (Dot Time, 2017).

Les entrades estan a la venda a través del web del festival al preu de 14 euros (10 euros per als socis i alumnes d’escoles de música). A taquilla, la general és de 16 euros.