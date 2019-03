David Pastor, inici de luxe per al Menorca Jazz

El David Pastor Trio va protagonitzar aquest divendres un gran concert inaugural del Festival Internacional de Jazz de Menorca. Va ser a la Sala Albert Camus de Sant Lluís, on el públic va poder gaudir d’una actuació magistral que tenia com un dels seus grans atractius el piano Hammond de Llorenç Barceló.

No és gaire habitual veure en el jazz un piano d’aquestes característiques, un instrument que el trio conjuga a la perfecció amb la trompeta del seu líder i la bateria de Josep Cordobés.

Pastor es mostrà agraït per ser l’encarregat d’encetar el Menorca Jazz, festival que destacà per haver assolit, amb la present, les vint-i-una edicions, un fet gens senzill tenint en compte les dificultats que viu el món de la cultura a Espanya.

La sala santlluïsera era plena a vessar, fet que demostra aquesta consolidació d’un festival que té un públic molt fidel, però que cada vegada incorpora nous espectadors que volen gaudir del jazz de la manera com van poder fer divendres.

El concert, genial, va incloure estàndards de jazz, com «On the sunny side of the street» o «My little suede shoes» que dedicaren al seu autor, Charlie Parker, o temes del darrer disc de David Pastor, «Motion», com «The oranges buyer» o «I remember Cifu», on deixaren constància de l’habilitat improvisadora que caracteritza el trompetista valencià. També van aprofitar la presència del Hammond, per concedir-li unes peces com a homenatge a un instrument amb el qual Barceló es convertí en el primer alumne del Taller de Músics en estudiar-lo. Igualment, dedicà el trio un homenatge al trompetista Roy Hargrof, desaparegut el novembre passat i que inaugurà aquest mateix festival en l’edició de 2010.

El festival segueix aquesta setmana. Dimarts i dijous a Maó i dimecres i dijous a Ciutadella, es projectarà en col·laboració amb el Cineclub de cada ciutat, el documental «I called him Morgan», dedicat al famós trompetista assassinat en un concert a Nova York el 1972. I divendres, l’Auditori de Ferreries acollirà el segon concert del festival, amb el Shai Maestro Trio.