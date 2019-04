‘Dot’ i ‘La nena dels pardals’, al festival de teatre infantil

La vuitena edició del VIII Festival de Teatre Infantil de Maó, del 6 al 12 de maig, comptarà enguany amb un programa d’onze obres, d’entre de les que destaquen dues, «Dot» i «La nena dels pardals», pels reconeixements que han obtingut en forma de premis.

«Dot», de la companyia Maduixa, servirà per fer l’estrena del festival al Teatre Principal el 10 de maig. Premiada amb els premis Max i Feten com a millor espectacle infantil és una obra en què dansa, teatre, música i noves tecnologies es combinen per oferir un trencaclosques màgic en què tot és possible.

«La nena dels pardals» inspira el programa i el cartell del festival. És una obra de les companyies Teatre al Detall i la Tresca i la Verdesca en la qual es recrea amb forma de conte amb rerefons ecologista un episodi històric: la catastròfica decisió de Mao Zedong l’any 1958 d’eliminar tots els pardals de la Xina. Ha guanyat, entre d’altres, els Premis Butaca, I’Enderrok de la crítica i de la Mostra d’Igualada.

Programa Dies 6, 7 i 8 de maig Engrunes musicals, de la companyia Xènia. Matinals per a escoles públiques d’educació infantil de 0 a 3 anys. Divendres 10 Quan no tocàvem de peus a terra, de Circ Pistolet, Sessions a la Residència Geriàtrica i al vestíbul de l’hospital Mateu Orfila. Les Pompiers, de Cia La Tal. Cercavila. Dot, de Cia Maduixa. Espectacle inaugural al Teatre Principal, a les 19.30 hores. Dissabte 11 Transhumància, Cia. Xip Xop. Cercavila a les 11 del matí. La nena dels pardals, Teatre al Detall & La Tresca i la Verdesca. A les 12 hores al Teatre Principal. El carilló, Cia La tal. Teatre de Carrer. A les 13, 18.30 i 20.40 hores al carrer de Ses Moreres. Quan no tocàvem de peus a terra, Circ Pistolet. A les 19.30 hores al Teatre Principal. Diumenge 12 Núvol gris, gras i gros, de Teatre al Detall. A les 10 i les 12.30 a la Sala de la Reina del Teatre. La Cigala i la formiga, Cia Xip Xap. 12.30 hores al ‘Principal’. Le fumiste, cia Dondavel. A les 18 hores a la Sala Albert Camus de Sant Lluís.

[Lea la noticia completa en la edición impresa del 2 de abril en Kiosko y Más o My News]