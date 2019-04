Les faules, fil conductor del nou ‘Abril, contes mil!’ de Ferreries

Si la primera edició es va dedicar a rondalles i llegendes menorquines i la segona a contes del món, la tercera edició de les rutes de contacontes que són el programa «Abril, contes mil!» de Ferreries, tindran com a fil conductor les faules, centrant-se en els personatges de la formiga, el ratolí, el gat i la llebre.

Dirigit a un públic familiar, les rutes comencen aquest dissabte 6 d’abril, a les 10 h des de la plaça d’Espanya i amb un pintacares. Ja a les 11.30 h, Lara Juanola, d’Illetra, serà l’encarregada d’explicar la faula «El colom i la formiga», per continuar l’itinerari per la plaça de la Constitució amb «El lleó i la llebre», per la plaça Francesc d’Albranca amb «El cascavell i el gat» i acabant a la plaça de Menorca amb «El lleó i el ratolí». En cadascuna de les places que seran punt de trobada de les rutes de faules, durant aquest mes d’abril, s’instal·laran figures dels personatges protagonistes, creats per l’artesana Sílvia Vivó.

Les altres rutes

Les rutes continuaran el dissabte dia 13 d’abril, amb un pintacares i el recorregut per les faules de «La llebre i la tortuga», «El gat senzill», «El ratolí egoista» i «La cigala i la formiga». Açò per les places Constitució, Francesc d’Albranca, Menorca i Espanya, per aquest ordre.

La tercera i darrera ruta de faules es farà el 20 d’abril, amb un recorregut que començarà a les 11.30 h a la plaça Francesc d’Albranca, després de la presentació (un quart d’hora abans) del concurs «L’Art de les Frases Fetes». Les faules seran «El gat, el gall i el ratolí», «Ratolí de camp i ratolí de ciutat», «Les dues cabretes», «En Miquelet i les formigues» i «Els dos conills».

El programa «Abril, contes mil!» està organitzat per l’Ajuntament de Ferreries (patrocinat pel Consell) i integra altres activitats, també al voltant de la Festa del Llibre.