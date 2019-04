Multitudinari 'Messies' a Maó

Més de 150 veus han interpretat aquest diumenge al vespre "El Messies" de Handel a l'església de Santa Maria de Maó, en un concert únic i esperat pel públic.

En una iniciativa de Joventuts Musicals de Maó i l'Orfeó Ramon Llull de Palma, han interpretat una de les peces musicals més reconegudes. Sota la direcció d'Irina Capriles, hi han participant cantants de l'orfeó, la Coral Estel de Ciutadella, el Grup Filharmònic Ateneu de Maó, la Coral Musicantes de Palma i Quadrivium Vocal Ensemble des Mercadal, i també com a solistes, Maria Camps, Albert Baena, Guillem Grimalt i Joan Miquel Muñoz. A la part musical hi han participat Tomé Olives a l'orgue, Xavi Seguí a la trompeta, Moisès Pelegrí a la percussió i Patricia Romero al clavecí.

Tots ells portaven assajant des de feia setmanes per un concert únic.