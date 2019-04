Mô Teatre durà ‘El principi d’Arquimedes’ al Premi Born

Després que el seu autor, el reconegut Josep Maria Miró i Coromina (Vic, 1977) els hagi cedit els drets per representar-la durant un any prorrogable en exclusiva pels escenaris de les Illes Balears, la companyia menorquina Mô Teatre estrenarà una nova producció de l’obra «El principi d’Arquimedes» a la gala del lliurament del Premi Born de Teatre que el Cercle Artístic de Ciutadella organitzarà el proper mes d’octubre.

L’obra, que ha estat traduïda a molts d’idiomes i que encara no s’ha aturat de representar per mig món des que s’estrenàs la seva primera producció a la Sala Beckett de Barcelona durant el Festival Grec de 2012, va guanyar el Premi Born de Teatre de l’any 2011 i no s’havia pogut veure encara a Menorca. De moment, ja es sap que el Cercle l’organitzarà perquè sigui la funció que precedeixi una nova entrega del Premi Born, tot i que no es sap si l’escenari podrà ser el Teatre des Born, pendent de reobrir.

Els assajos han començat

El director per part de Mô Teatre encarregat de dur aquesta producció menorquina d’«El principi d’Arquimedes» als escenaris balears és Jordi Odrí (Barcelona, 1950), instal·lat a l’Illa fa una trentena llarga d’anys, comptant per a la posada en escena amb els actors i actriu professionals illencs Lluís Marquès, Àlvar Triay, Joan Taltavull i Rita Barber.

De fet, els assajos amb les primeres lectures i les primeres situacions ja han començat. Ho van fer el dia 1 d’abril a la Sala Beckett de Barcelona, que els ha cedit un espai per preparar-la, donat que per qüestions de feina de l’equip d’actors menorquins els era més fàcil trobar-se a Barcelona per iniciar la producció.

La idea del director Jordi Odrí és anar fent assajos més o menys cada dues setmanes a la Beckett fins al 8 de juny, havent fet ja abans, al maig, un petit muntatge a la mateixa sala. Després, serà a l’agost, quan, a Menorca, faran un stage intensiu d’uns 20 dies per fer el treball gairebé definitiu amb el tècnic de llum i so de la companyia, Andrés Bley. I encarant ja el darrer tram d’assajos durant la setmana prèvia a l’estrena, tot esperant que posteriorment pugui rodar també per altres escenaris balears.