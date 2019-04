Una obra de Marc Jesús a l’hospital

Una escultura de Marc Jesús dona des d’ahir la benvinguda a totes les persones que entren a l’hospital Mateu Orfila. Es tracta d’una donació d’Alcer Menorca i està dedicada als donants d’òrgans i teixits.

L’artista ha batejat l’obra amb el nom d’una cançó dels Beatles «All you need is love» i està en part inspirada en l’estètica pop art de la portada d’aquell disc de Lennon i McCartney, publicat l’any 1967.

Feta d’acer inoxidable i pintada amb colors alegres, l’escultura mesura prop de tres metres i representa una dona, blava com tota la imatgeria de Marc Jesús, i que té fora del seu cos els principals òrgans com el cor, els pulmons, els ronyons o un ull.

«Quan Alcer em va fer l’encàrrec em vaig regirar una mica perquè el tema em semblava dur, fins i tot ‘gore’», diu Marc Jesús. Finalment va veure que el que calia era donar un missatge positiu perquè com es diu a les campanyes «donar òrgans és donar vida».

Color i vida

La presidenta d’Alcer Menorca, Loli Ameller Pons, comparteix la idea que és una obra amb molt color i vida que desperta emocions.

És un projecte que des de fa temps rondava per la directiva de l’associació que té com a principal objectiu la lluita dels malalts de ronyó, però també promou la donació. Aprofitant finalment que l’entitat ha fet 25 anys s’ha fet realitat la idea de fer una escultura commemorativa.

Per a dur-la a terme es va fer l’encàrrec a un artista de prestigi com és Marc Jesús, qui afirma que tant ell com el taller metal·lúrgic Germans Martí han fet el possible per estirar al màxim el pressupost del qual disposaven al tractar-se d’una feina per una entitat amb fins socials.

Per la seva part, Loli Ameller creu que al marge del missatge alegre i positiu de la nova escultura queda també un petit matís de tristesa per tots els malalts que no la podran veure ja.

En qualsevol cas, Alcer Menorca, que compta amb l’actualitat amb una setentena de socis, ja té al hall l’hospital Mateu Orfila una obra que promou simbòlicament el seu lema: Fes-te donant, regala vida».