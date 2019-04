El poblat de Trepucó també tindrà enguany càmeres de vigilància

El jaciment de Trepucó s’unirà a la naveta des Tudons, on ja s’havia anunciat, i l’any 2019 també comptarà amb càmeres de seguretat com a sistema de vigilància per a la seva protecció. Aquests dos recintes seran els primers, tot i que entre aquest mateix any i l’any que ve les càmeres de seguretat es podrien implementar també a altres jaciments arqueològics dels més visitats i amb millor accés, aspecte que els fa, a la vegada, igualment més vulnerables en aquest sentit.

Aquesta sobre les mesures de prevenció i defensa contra els actes vandàlics que s’han produït en alguns béns d’interès cultural, és una de les diferències més destacades (repecte de l’anterior) del IV Pla de Gestió del Patrimoni Històric de Menorca (2019-2020) que ahir aprovava el Ple del Consell de Menorca.

Aquests plans de gestió s’aproven cada dos anys i estableixen el conjunt d’actuacions i prioritats de l’acció pública destinades a ordenar i facilitar les feines preventives, la intervenció, la conservació i la difusió del patrimoni històric.

El nou Pla per al període 2019-2020 continua l’estructura marcada pels plans anteriors i actualitza els programes, tenint en compte també coses que han succeït des de l’aprovació del darrer Pla. Com ara els actes vandàlics per pintades, en considerar que aquestes abans es produien tan sols en zones urbanes «i que actualment també s’ha estès de forma esporàdica a l’àmbit rural on es troben pràcticament tots els jaciments arqueològics».

No es refereix a la candidatura

També, per exemple, una diferència important d’aquest Pla en relació als dos anteriors és que no fa referència a la candidatura dels béns de la cultura talaiòtica a patrimoni mundial. Açò és així perquè aquesta figura, la candidatura, «tindrà el seu propi pla de gestió, tal com ICOMOS va recomanar l’any 2017».

Com a novetats també s’hi han inclòs les feines dedicades a la conservació del patrimoni marítim i immaterial, en aquest darrer cas, s’ha explicat des del Consell de Menorca, sobretot després que la tècnica de la construcció tradicional en pedra seca hagi estat declarada patrimoni immaterial de la humanitat.

D’altra banda, també s’han ampliat els programes de conservació i difusió del patrimoni en els béns que van ser adquirirts pel Consell de Menorca l’any 2018, com són, precisament, una part important del jaciment de Trepucó i el poblat emmurallat de Son Catlar, que abans eren de titularitat privada.