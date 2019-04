La Gwent Touring Band torna a l’Illa per Setmana Santa

L’agrupació musical gal·lesa Gwent Touring Band torna un any més a Menorca en col·laboració amb el Rotary Club de Menorca per realitzar diferents actuacions a la Setmana Santa menorquina.

Dirigida per la professora de música Lana Tingay, la Gwent Touring Band està formada per gent de diferentes bandes que es junten únicament per venir a Menorca. Enguany faran la seva visita nombre vint a l’Illa.

Programa

L’agrupació musical debutarà aquest dimecres amb un concert a l’església de Sant Lluís. Serà a les 20 hores i comptarà amb músics convidats de l’Escola de Música municipal.

Demà, dijous, a les 20 hores oferiran un concert a l’Ajuntament des Castell, també amb músics convidats de l’Escola. El dissabte, 20 d’abril, actuaran a s’Arravaleta de Maó, a les 12.30 hores. I el diumenge oferiran un concert gala al Centre Cultural d’Alaior, a les 20 hores.

El dimarts 23, dia de Sant Jordi faran un concert privat a la plataforma de La Minerva. El preu del menjar i el concert és de 30 euros i les places són limitades.

La banda posarà fi a la seva gira amb un concert a l’església de Santa Margarita as Castell.