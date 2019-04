Els ‘homenots’ balears de Pere Antoni Pons

Fa anys que l’escriptor i periodista Pere Antoni Pons (Campanet, 1980) prepara «Un arxipèlag radiant», un llibre cuinat a poc a poc, gaudint del contacte directe dels protagonistes que hi apareixen per tal d’extreure’n un retrat fidel, que serveixi perquè el lector conegui cada personatge.

«Un arxipèlag radiant» és un recull de divuit perfils o «biblioretrats», com defineix l’autor, de personatges balears destacats que «em despertessin curiositat admirativa i que fossin gent d’envergadura, amb una obra potent». Un recull que inclou cinc menorquins, la pedagoga Pilar Benejam, el baríton Joan Pons, el poeta Ponç Pons, la filòloga i investigadora Josefina Salord o el bisbe Sebastià Taltavull. Noms que comparteixen llibre amb altres destacats com Maria del Mar Bonet, Isidor Marí, Josep Massot i Muntaner, Carme Riera, Erwin Bechtold o Simó Andreu.

Són personatges destacats, com els «homenots de Josep Pla, presentats amb un estil similar al dels perfils de The New Yorker, un gènere molt anglosaxó per explicar la biografia, les peripècies de la persona, en un context social, polític i econòmic, explicant la seva feina intel·lectual, creativa, cultural».

Cada perfil ha requerit investigar sobre obra i trajectòria amb entrevistes personals per «indagar en el seu caràcter» i presentar-lo després amb un estil «dens però entenedor, que cada retrat sigui viu, fet amb energia».

«He llegit i he xerrat amb gent que els ha conegut», continua l’autor, qui assegura que «els he obligat a sortir de la seva zona de confort per descobrir el personatge i el seu àmbit».

Per seleccionar els protagonistes del llibre, Pere Antoni Pons ha procurat que sigui equitatiu. «N’hi ha nou de Mallorca, cinc de Menorca i quatre d’Eivissa», i dels menorquins creu que «són un exemple de diversitat, hi ha un poeta, un bisbe, un dels millors cantants lírics, una gran pedagoga amb capacitat d’innovació i una historiadora de la literatura. I n’hauria pogut fer cinc més de Menorca, però ho havia de limitar, potser hi podrà haver un segon volum», especula l’escriptor.

«És un gènere molt enriquidor però no gaire freqüent en la literatura catalana»

Amb aquests retrats, l’escriptor mallorquí es capfica en el seu ofici de periodista, ja que es nodreix d’entrevistes personals amb els protagonistes. «És un gènere molt enriquidor, però no és gaire freqüent en la literatura catalana», lamenta. «Hi cap tot, biografia, narrativa, reportatge, entrevista, anècdotes, humor», apunta l’autor sobre «un llibre que he escrit en un any i mig, però que, en realitat, fa vint anys que estic escrivint, perquè fa anys que seguesc els personatges i he tingut contacte directe amb alguns». Com per exemple Ponç Pons, a qui «fa molts anys que conec, però ara, aquest contacte s’ha convertit en un perfil» dins d’«Un arxipèlag radiant».

Per a Pere Antoni Pons, la professió periodística «és molt enriquidora», precisament per la possibilitat que ofereix al periodista de relacionar-se amb personatges que destaquen en tots els àmbits de la societat.