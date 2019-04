30 anys dels gegants de Sant Lluís

La història dels gegants de Sant Lluís queda recollida a «30 anys de festa i alegria amb en Lluís i na Maria», el llibre que veu la llum coincidint amb les primeres tres dècades de vida d’aquestes dues figures. Un treball que es va presentar aquest dissabte fosquet, a la Sala Albert Camus.

Aquest llibre és el resultat de les aportacions de membres de la colla dels Gegants de Sant Lluís, a partir d’una feina prèvia de Francesc Carreras. Un material que va començar a escriure fa vint anys, però que fins ara no s’havia conclòs amb l’edició.

Són 144 pàgines dividides en setze capítols, en els quals hi ha els textos de Víctor Pons i Sara Quevedo, el pròleg de Pau Tomàs Ramis, el disseny de Miquel Alzina i el mateix Víctor Pons, o la correcció a càrrec de Jaume Gomila.

El llibre s’ha imprès a Gràfiques Menorca. El seu responsable, Josep Pons Fraga, definí aquest llibre com «un magnífic reportatge que compleix totes les exigències d’aquest gènere periodístic. O sigui, una narració dels fets i notícies, amb nombrosos elements gràfics i documentació inèdita». De fet, apuntava Pons, «m’ha sorprès, perquè aporta una mirada ampla, rica i molt ben explicada sobre tot el moviment geganter a Menorca, amb una especial referència, naturalment, als gegants i als capgrossos de Sant Lluís».

«30 anys de festa i alegria amb en Lluís i na Maria» permet descobrir com fou l’arribada dels dos gegants al poble, com es creà la colla gegantera, amb personatges com Paco Amador, Llorenç Carreras, Javi Carreres, Xavier Pons, Llorenç Nuevo, Pilar Amador o Gemma Saura. I també explica la seva evolució fins a l’actualitat, amb una família gegantona que ha anat creixent amb el temps.

Un llibre escrit amb el cor i la passió envers els gegants

Durant la presentació del llibre a Sant Lluís, Josep Pons va admetre que aquest volum «m’ha agradat i m’ha emocionat, perquè està escrit amb el cor, amb el batec viu de tots els que compartiu la passió per aquests gegants de Sant Lluís». Uns gegants que, «són de tots i ens representen a tots, són una imatge icònica del poble».