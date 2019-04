600 curts per al Festival de Cinema

Al voltant de 600 curtmetratges són els que s’han enviat per competir a la secció oficial de curtmetratges internacionals de la quarta edició del Festival de Cinema de Menorca, que diversos indrets de l’Illa acolliran del 15 al 21 de juliol propers. I altres 20 petits films són els que l’organització ha rebut per a la secció balear.

Aquesta bona quantitat de propostes presentades a les seccions oficials, ajuntat amb altres dades com l’increment de col·laboracions per part d’empreses locals i «la confiança que hi estan dipositant les administracions, cada vegada més implicades», fa que l’edició d’enguany sigui vista per part de la directora del Festival, Inés Garrell, com una mostra de la seva «consolidació», així com de l’Illa «com a punt important de trobada del sector del cinema durant aquella setmana».

