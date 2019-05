Els Pets actuaran el dia 9 d’agost as Claustre del Carme

Els Pets seran un dels plats estrella d’aquest estiu as Claustre. Serà el 9 d’agost i vindran a presentar el seu darrer disc, «Som», publicat després de cinc anys de silenci. Un concert que s’afegeix a una extensa programació que inclourà una setantena d’actuacions, amb cites pràcticament cada dia durant els mesos de juliol i agost.

Es Claustre acaba de fer públic un petit tast del que serà aquest estiu a la terrassa del centre de Maó, començant per aquest mateix mes de maig, amb propostes com les de l’slammer Dani Orviz o Joan Garriga. Després vindran propostes destacades com la dels Pets, en una actuació per a la qual, les primeres cent primers entrades tenen un preu promocional de 20 euros. La resta es podran adquirir per 25 euros.

La programació inclou altres actuacions destacades, com la del 14 de juliol dels jamaicans de The Original Wailers del guitarrista Al Anderson, part important en els èxits de Bob Marley i els Wailing Wailers, amb discs com «Live at the Lyceum», «Babylon by bus» o «Legend». Una actuació, aquesta, que s’inclourà dins del Menorca Groove Festival, igual com els concerts de Lyricson i de The Black Barbies, que tornaran un estiu més a l’Illa.

L’ex d’Antònia Font, Joan Miquel Oliver, passarà el 14 d’agost per Es Claustre per presentar el seu darrer treball, «Elektra», i abans, el 18 de juliol, actuarà Pavvla, la jove catalana Paula Jornet, una «representant d’una nova fornada de músics» que presentarà una proposta «més íntima», acompanyada de banda, segons apuntava ahir des des Claustre, José María Fita, tot destacant la variada oferta, no només musical, que preparen i que presentaran d’aquí a unes setmanes.

Aquest primer avanç de la programació contempla altres propostes interessants, com la d’Iseo & Dodosound, Lágrimas de sangre o Entre orillas.

Les entrades per aquests concerts es poden comprar ja a través de la web des Claustre. Els preus oscil·len entre els 5 i els 20 euros.