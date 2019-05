L’‘Astronauta’ de Zahara enlaira el festival Cranc

No eren ni molt manco les 800 persones que l’organització calculava que passarien aquest divendres pel festival Cranc, quan els Zahara van sortir a l’escenari fent sonar «David Duchovny», com obertura.

Vestits amb caçadores platejades d’estètica astronauta, el grup de la cantant i compositora de Jaén van oferir el seu pop rítmic per fer ballar al públic. María Zahara Gordillo Campos i els seus músics van interpretar sobretot temes de l’«Astronauta» i amb «Guerra y paz» van fer enlairar els assistents.

Els portuguesos Sunflowers van ser els encarregats d’obrir el concert amb música ‘psico punk’. Una hora més tard entrava a l’escenari la cantant xilena Soledad Vélez i el seu tecno.

Després va aparèixer Zahara i a continuació era la psicodèlia dels gallecs Bifannah la que omplia de música el Cranc. Els aficionats a la música que aquest divendres eren a Cala Figuera van tenir després una sessió de música garatge d’alta energia amb Los Nastys. Alba Farelo, coneguda artísticament com Bad Gyal, va oferir una fusió de gèneres, com el dancehall, trap, i reguetón. Per si quedaven ganes de ballar, Monile Dj va punxar discs més enllà de les 2 de la matinada.

Varietat

La jornada d’aquest dissabte compta amb moltes novetats i una gran varietat d’activitats per a tots els assistents. D’una banda Cranc Pro, un espai que aglutina showcases, xerrades i networking per a professionals del sector i amants de la música. També es pot gaudir del Cranc Market i el Cranc Kids, una experiència completa de festival en família, amb moltes activitats pensades per als més petits.

En el terreny musical destaquen les actuacions de Temples, a les 23.30 hores i Carolina Durante, a les 0.45 hores.