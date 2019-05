‘Love is love?’, un musical d’estrena as Mercadal

Després de l’èxit amb «Meeeg!, el musical» dels dos grups de teatre musical que impartí com a professor Víctor Genestar al llevant i al ponent de l’Illa («Ara va de musical» i «Fem Broadway»), ara, aquest diumenge, com a cloenda de la segona edició del curs «Ara va de musical», amb noves persones de tota Menorca i d’edats entre 24 i 72 anys, posaran en escena el musical «Love is love?», que en aquesta ocasió no és una creació de bell nou sinó una adaptació de la comèdia musical de Broadway «T’estimo, ets perfecte, ja et canviaré».

Les classes, que van començar el passat 23 de febrer organitzades per l’Escola Municipal de Música i Arts Escèniques de Ciutadella, el Centre Municipal d’Art de Ciutadella i l’Escola Municipal de Música i Dansa des Mercadal, es van centralitzar al municipi des Mercadal i serà la seva Sala Multifuncional que avui a les 19.30 h aculli la funció de «Love is love?», amb la fórmula de taquilla inversa com a manera de pagament.

Amb música en directe

Si ja és un repte, i també «un acte de superació i empoderament personal» com indica el seu director Víctor Genestar (Ciutadella, 1981), el fet que més de la meitat dels alumnes d’aquesta segona edició del curs «Ara va de musical» sigui la primera vegada que actuen, canten o ballen i pugen a l’escenari, també ho és un repte que en aquest «Love is love?» hi hagi música en directe (amb la pianista Patricia Romero i la violinista Esther Pons Barro) i que tant llibret de text com partitures per al cant siguin originals, que fa més complexa la posada en escena. Açò, però, queda del tot compensat pel «grau d’implicació i compromís del repartiment, que com a docent teatral me fascina», apunta Genestar.

L’adaptació del musical que es veurà avui damunt de l’escenari de la Sala Multifuncional des Mercadal està enfocada a la diversitat sexual i de gènere, donant així «una visió més actual, realista i inclusiva del tema»,i parlant-se de l’amor «entre persones», no només entre homes i dones sinó de tots els diversos tipus de relacions de parella que hi pot haver, no classista i sempre sense perdre l’essència de comèdia d’aquest musical.