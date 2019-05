Manuscrits originals de Quadrado que són autèntiques joies

Els principals centres on es conserven els manuscrits de Josep Maria Quadrado (Ciutadella, 1819-Palma, 1896) són l’Arxiu del Regne de Mallorca, la Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander i la Biblioteca de la Fundació Bartolomé March de Palma. És justament a la institució mallorquina on s’hi troben els manuscrits originals d’algunes de les més cèlebres obres de Quadrado i on es conserven com a tresors alguns dels quaderns de notes amb el seu llapis que el ciutadellenc emprava en els seus viatges i on recollia tota casta d’informació gràfica i escrita amb la qual més tard elaborava les seves creacions.

I aquestes joies, algunes obres i quaderns originals amb el llapis, són només una petita part de l’important material i documentació que es pot veure a l’exposició «La Modernitat del Romanticisme» que aquest divendres va ser inaugurada al Roser de Ciutadella, organitzada per l’Ajuntament de Ciutadella amb la realització de la Societat Històrica Arqueològica Martí i Bella. Açò amb la idea de conèixer més de la vida i obra de Quadrado i coincidint amb l’any del bicentenari del seu naixement. La mostra serà al Roser fins al 29 de juny.