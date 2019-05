Vint espectacles per al Festival Pedra Viva 2019

El Festival Pedra Viva ha anunciat la programació completa de l’edició d’aquest estiu, la qual inclou fins a vint propostes de disciplines diverses. Entre aquestes hi ha les ja conegudes del músic Jordi Savall i la del cantant portuguès Salvador Sobral, però també d’altres ben interessants, com la reconeguda clown Pepa Plana, la companyia Mal Pelo de Maria Muñoz i Pep Ramis, o els músics francesos Yom i Elise Dabrowski.

Els vint espectacles es distribueixen per igual entre les dues seccions del festival. Per una banda, entre el 3 de juliol i el 4 de setembre, hi ha deu propostes dins de la secció oficial del ‘Pedra Viva’, amb dues apostes internacionals (Sobral i Yom i Elise Dabrowski). I n’hi ha deu més dins de la secció menorquina, la mostra d’arts escèniques «Pedra en Viu», que tindrà lloc els dies 16, 17 i 18 d’agost.

Des de l’organització consideren que el d’enguany «és dels programes més sòlids i coherents que hem tingut», en un festival on, com sempre, «s’aposta per la pluralitat d’estils, circ, dansa, clown, teatre, performance, música antiga, lírica i de creació contemporània».

El pressupost per tota aquesta programació és de 153.000 euros, uns 9.000 més que l’any passat, i el festival ha encetat un treball de patrocini amb diferents empreses, que apadrinen cada una, un espectacle.

Residència artística

Una de les novetats és la incorporació d’una residència artística durant els tres dies del ‘Pedra en Viu’, «dirigida als artistes participants per enfortir la xarxa de creadors de l’Illa».

Per altra banda, ja es coneix la guanyadora del concurs d’imatge Pedra en Viu, Marina Ibarra, i l’autora del cartell oficial del ‘Pedra Viva’ és Mercedes Carretero. Una obra en què es representa una branca de figuera, «l’arbre sagrat i xafarder» que hi ha entre escletxes de les pedres de Líthica.

La programació del festival es va donar a conèixer divendres als mecenes del festival, en una trobada a Premià de Dalt.