El Consell aporta per a equipaments culturals 74.000 €

La comissió informativa de Cultura, Benestar social i Esports ha decidit elevar al plenari del Consell per a la seva aprovació, el Pla territorial d’instal·lacions i equipaments culturals 2019, el qual contempla destinar un total de 73.958,61 euros a projectes presentats per part dels diferents ajuntaments de Menorca.

La institució insular aporta a cada ajuntament el 50 per cent del cost de cada projecte per al qual es sol·licita l’ajut. Així, per pobles, Ciutadella rebrà 23.000 euros, Alaior 15.225,39 euros, Maó 12.303,47 euros, Es Mercadal 8.010,86 euros, Ferreries 7.655,82 euros, Sant Lluís 5.277,58 euros, i Es Castell 2.485,01 euros. Es Migjorn Gran no va sol·licitar ajuts per a cap projecte.

El Consell comptava amb una partida de 120.000 euros per a l’exercici d’enguany del Pla territorial d’instal·lacions i equipaments culturals (Ptiec), i els ajuts es destinaran, per exemple, a la fusteria de la Casa de Cultura de Ciutadella (46.000 euros); a l’equipament de l’església de Sant Diego (17.950 euros), a l’equip de climatització de la biblioteca d’Alaior (7.092 euros), i al condicionament de la sala cívica de Cala en Porter (5.408 euros); o a la compra d’audioguies per a Ca n’Oliver (11.606 euros), mòduls expositors (7.000 euros), cinquanta cadires (2.500 euros) i mòduls d’escenari (3.500 euros), a Maó.

As Mercadal, es destinaran 16.021 euros per als equipaments dels espais escènics des Mercadal i Fornells; Ferreries rebrà 7.655 euros de finançament per a equipaments de la biblioteca (amb un cost total de 3.694 euros) i el local Art’s (2.478 euros), materials per a l’Auditori (2.000 euros), o l’adquisició d’un plòter per a l’Ajuntament (7.139 euros); i Sant Lluís, per a un linòleum per a la Sala Albert Camus (2.417 euros), taules per a la biblioteca (2.196 euros), instruments per a l’Escola de Música (4.886 euros) o vinils (1.055 euros). En darrer lloc, as Castell s’invertiran 4.970 euros a resoldre els problemes d’humitat a la sala infantil de la biblioteca pública (2.250 euros), folrar les parets de la biblioteca (2.123 euros) i altres projectes d’imports poc importants.