Kiev Portella recapta fons per gravar un videoclip

El pianista maonès Kiev Portella ha engegat una campanya de mecenatge per a la realització d’un videoclip, que s’estrenarà en el Festival de Cinema de Menorca d’aquest estiu. Un projecte per al qual es pretén aconseguir un finançament de 3.500 euros.

La proposta és que Portella presenti aquest treball, tant en l’acte d’inauguració a Ciutadella, com en el de clausura, a Maó, del Festival de Cinema.

La productora Binifilms serà l’encarregada de la realització de l’audiovisual, que s’enregistrarà a principis de juliol, entre el Claustre del Carme de Maó i diferents punts de l’Illa.

La cançó escollida per fer el videoclip és «Walking in the air», del compositor Howard Blake, i es preveu que la peça duri uns set minuts. «La base és de Blake, però amb arranjaments fets per jo», concretava ahir el pianista, qui admet que «feia molt de temps que volia fer un videoclip, però havia pensat a fer-ne un de més llarg, amb diversos temes». Per un motiu o l’altre, però, mai fins ara havia estat possible.

«La idea és que s’enregistri el juliol i que dia 15 ja es pugui visionar a la plaça de la Catedral, i dia 21 al Teatre Principal», durant el concert a benefici de la Sonrisa Médica que organitza el Rotary Club de Menorca en col·laboració amb el Festival de Cinema de Menorca.

La campanya ha començat fa pocs dies i per ara duu acumulats uns 450 euros.