El verano suena a banda con tres grandes citas

Tras pasar gran parte del año ensayando y actuando bajo techo, las bandas de música de Menorca suelen aprovechar la llegada del verano para airearse y llevar sus espectáculos a la calle. Una tradición que está ganando peso con el tiempo, cada vez con apuestas más espectaculares, y que durante el estío que está a la vuelta de la esquina dará un gran salto gracias a la apuesta por tres ambiciosos shows a cargo de las bandas de Es Migjorn Gran, Ciutadella y Es Mercadal.

Si hay una banda conocida por sus actuaciones veraniegas esa es din duda, y desde hace muchos años, la de Es Migjorn Gran. Famosa por sus conciertos temáticos, la formación dirigida por Isaac Mascaró se enfrentará el 1 de agosto al «espectáculo más grande en la historia de la banda», avanza el director, un homenaje a Queen. Un montaje de tal magnitud que, por la complicación que supone, solo tendrá una única función. Para la ocasión se instalarán pantallas gigantes y equipos de iluminación y sonorización traídos de fuera de la Isla. «La idea es tirar la casa por la ventana», avanza Mascaró, sobre un noche que estará «repleta de sorpresas».

Si el año pasado las bandas de Es Mercadal y Ciutadella sumaron sus fuerzas para abordar a lo grande las partituras de «Piratas del Caribe», este año han decidido ir por separado. La primera de ellas recurrirá al mundo del musical para afrontar el que también está llamado a ser el espectáculo más potente de su historia, una adaptación de «Mamma Mia!», bajo la batuta de Litus Arguimbau. Un montaje en el que más allá de los 80 músicos que conforman la banda, el protagonismo recaerá también en las once voces solistas y el grupo de artistas que ejecutará las coreografías. Un proyecto para el que se está contando con la participación de un experto en el mundo del musical, el menorquín Víctor Genestar, que se encarga de toda la dirección artística.

Ya en Ciutadella, no será la primera vez, y seguramente tampoco la última, que el director de la banda, Joan Mesquida, y el músico Shanti Gordi se embarcan un proyecto conjunto. A través de la «conexión artística» que ambos dos defienden, regresarán este verano para conquistar la Plaça des Born con los grandes éxitos de Pink Floyd. Un espectáculo que sigue la línea del homenaje que desde hace años defiende el proyecto The Other Side pero, que ahora da un paso más adelante convirtiéndose en sinfónico. Los impulsores de la idea reconocen que por la magnitud del evento el concierto «supone un gran reto», especialmente por el desafío que supone adaptar las obras de Pink Floyd para banda, explica Mesquida.