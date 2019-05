Neix Aglaia Festival, enfocat al talent emergent femení

L’estiu arriba amb un nou festival musical a l’horitzó: Aglaia Festival, organitzat per Clariana Productions al Claustre de Maó amb tres concerts els dies 16, 17 i 18 d’agost i que neix «amb el desig de normalitzar la presència del talent emergent femení a les escenes musicals a nivell global».

Clariana Productions està formada per Clara Holgado i Anna Miquel, que tenen més de quinze anys d’experiència en la producció musical (duent, per exemple Clara, artistes com Maria del Mar Bonet durant 10 anys, o gestionant, Anna, campanyes de premsa de festivals amb ComunicArt, que dugué durant 8 anys) i que actualment resideixen principalment a Londres (l’una, Clara, fa 5 anys, i l’altra, Anna, en fa ja 9, fent en aquests moments mig any a la capital britànica i l’altra mig a Menorca).

Des de Menorca al món

Una altra cosa que uneix Anna Miquel i Clara Holgado és la seva relació amb Menorca, on vénen des de fa anys, fins i tot havent-hi residit, Anna, una temporada, as Castell. Va ser a l’Illa on, l’estiu passat, va néixer la idea de muntar aquest Aglaia Festival, enfocat cap a organitzar un esdeveniment per a dones joves que comencen a obrir-se camí als escenaris, a la vegada que per facilitar a les audiències la descoberta de nous talents que vinculen la seva expressió artística a la pròpia cultura. Una de les notícies que posteriorment van sortir a nivell estatal i que féu pensar a les organitzadores que anaven per bon camí va ser que, parlant de música, als escenaris espanyols es calcula que hi ha un 93 per cent de presència masculina.

Per a la primera edició, la tria d’artistes («difícil, per la gran quantitat de dones trencadores i amb idees increïbles que hi ha», apunta Anna Miquel) s’ha fet amb el punt de mira posat a l’escena contemporània musical balear. Tenint en compte que per a properes edicions, la intenció del Festival és obrir-se a joves creadores d’Europa i del món sencer, tot i que sempre comptant amb presència balear i amb la vocació «d’esdevenir referència quant a la descoberta de nous talents femenins».

En un concert que serà únic i a posta per Aglaia Festival, el divendres 16 d’agost l’escenari del Claustre acollirà l’actuació de la cantant menorquina Anna Ferrer i la pianista barcelonina Clara Peya, podent-se escoltar també alguns temes del nou disc de Ferrer, «Krönia», que presentarà durant la tardor.

Per al 17 d’agost la proposta ve de la mà de la mallorquina Marga Rotger, que actuarà en format quintet (veu, guitarres, bateria, baix, teclat i acordió) estrenant el seu tercer disc: «Lluitadora incansable». Mentre que el concert de cloenda, el diumenge 18 d’agost, l’oferirà el trio vocal Marala amb la seva proposta d’arrel «A trenc d’alba», amb la catalana Selma Bruna, la valenciana Sandra Monfort i la mallorquina Clara Fiol.