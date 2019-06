Festival de Música de Maó, clàssic i més enllà

Joventuts Musicals de Maó no faltarà tampoc enguany a la seva cita estiuenca, el Festival de Música de Maó, el qual arriba a la seva quaranta-sisena edició. I ho farà, igual com l’any passat, amb vuit concerts que tindran lloc entre el 4 de juliol i el 16 d’agost, i que presenten enguany una destacada presència d’artistes menorquins que estan fent carrera fora de Menorca.

La presència de músics locals que treballen lluny de l’Illa està sent una constant en aquests darrers anys en les programacions de Joventuts Musicals. Aquest dijous, el president de l’entitat, Lluís Sintes, fou l’encarregat de presentar als socis i al públic en general la programació del festival, en una edició on aquesta ‘quota’ menorquina és encara més important. «Des que vaig entrar com a president he intentat incloure músics d’aquí, perquè als menorquins també ens agrada aplaudir a la nostra gent que tenim a fora».

És així que passaran pel festival el destacat saxofonista Xavier Larsson, acompanyat dels músics de l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca, els pianistes Kiev Portella, Isabel Fèlix i Deborah Montserrat, els clarinetistes Tolo Mercadal i Ona Cardona o la violinista Assumpta Pons, a més de les integrants d’Il Gesto Armonico, Eva Febrer i Laura Sintes.

«El festival va en la línia de la música clàssica, però no vol dir que no en sortim, amb propostes més atrevides com el cabaret o amb els Barcelona Clarinet Players». Així, «hi haurà una gran varietat d’estils, des de la música barroca a la contemporània», afegí Sintes.

El festival s’obrirà i es tancarà al Teatre Principal de Maó, i la resta d’actuacions es faran al claustre de Sant Francesc, al Museu de Menorca. Tot açò s’exposà en l’acte que va tenir lloc anit a l’antiga església de Sant Antoni i on es presentà públicament la imatge del festival, obra de Yassine Braham, que no es pogué desplaçar des de Suïssa per motius laborals. Destil·leries Xoriguer va tancar la vetllada amb un brindis