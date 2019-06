La Simfònica torna al Llatzeret amb la 5ª de Beethoven

L’Orquestra Simfònica de les Illes Balears torna aquest dissabte, per segon any consecutiu, a l’illa del Llatzeret de Menorca. I ho fa en un concert extraordinari i gratuït, amb la direcció de Pablo Mielgo i amb un programa on destaca la interpretació de la «Simfonia nombre 5» de Ludwig van Beethoven.

A la vegada que tocarà la coneguda peça del compositor alemany, la Simfònica també oferirà l’obertura de «Ruslán y Ludmila», potser el fragment més destacat de l’òpera creada pel músic rus Mikhaïl Glinka.

Aquesta iniciativa arriba a Menorca gràcies al suport de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern balear i del Consell, en un concert que és gratuït i que acollirà públic fins a completar l’aforament. Tot i açò, els assistents al concert hauran de comprar els bitllets per traslladar-se al Llatzeret, que es poden adquirir a les oficines de Viatges Magon al preu de 10 euros.

La Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears ha explicat que, per a l’any 2019, ofereix programes i actuacions amb l’objectiu d’arribar a tota la població de Balears, en un exercici d’equilibri interterritorial.