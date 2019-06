Anna Petrus prepara el seu primer llargmetratge

El drama amb tocs de realisme màgic que duu per títol «Els meus ulls de moix» serà el primer llargmetratge de ficció de la realitzadora menorquina Anna Petrus (Alaior, 1978). La pel·lícula encara està en fase de desenvolupament, en l’escriptura del guió i en la recerca de finançament per llançar-se de ple en el seu rodatge, que no té data concreta tot esperant com evolucionen els processos en marxa.

El que sí ja té «Els meus ulls de moix» és productora, que és Turkana Films, la mateixa que es va encarregar de la pel·lícula «La vida lliure» de Marc Recha, rodada íntegrament a Menorca. Ara, el llargmetratge d’Anna Petrus, que és la seva guionista i directora, comptarà en la producció amb Alfons Par, Maria Rosa Fusté i Paco Poch, aquest darrer com a productor-consultor.

A Itàlia amb el guió

Un punt que posiciona bé «Els meus ulls de moix» per tenir més opcions de finançament és que el projecte de pel·lícula ha estat seleccionat pel prestigiós Torino Film Lab per entrar dins el seu programa d’acompanyament d’escriptura de guió. Vol dir que entre els dies 6 i 11 de juny propers, Anna Petrus farà estada intensiva a la ciutat italiana de Torí per desenvolupar el guió del seu llargmetratge, ajudada per experts internacionals de diversos punts d’Europa per fer-lo créixer i mirar d’arribar a l’excel·lència.

La menorquina no amaga la satisfacció per aquesta «súper bona notícia» d’haver estat seleccionada pel Torino Film Lab, on es trien 25 projectes de tot el món. Amb aquest assessorament en directe, el guió anirà creixent, a més que comptarà amb assessories on-line per continuar-lo durant els mesos següents. I és que el guió, afirma Anna Petrus, «és només una guia del què ha de ser la pel·lícula i no està tancat, sinó que es reescriu fins que es va a rodar: és un procés constantment viu, amb un esquelet però que pot canviar, a la vegada que després rodes i reelabores el guió en funció del que has filmat».

El drama amb tocs de realisme màgic que serà «Els meus ulls de moix» parlarà de la superació de traumes de la infància a l’edat adulta, amb el protagonisme d’una ballarina embarassada.