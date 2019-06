Set concerts clàssics amb molta música d’autors del segle XX

Encara que també hi ha música del renaixement i del barroc, per exemple, una particularitat del Festival de Música d’Estiu 2019, que arriba a la 47a edició de la mà de Joventuts Musicals de Ciutadella, és que, essent concerts de música clàssica, hi tindran un bon pes els programes que integren autors del segle XX.

Tot açò en una edició amb set concerts on s’hi concentren músics en general bastant joves i, tots, en plena projecció nacional i internacional i coneguts en l’àmbit professional, havent-hi també una àmplia quota menorquina, perquè en quatre dels set concerts hi ha representants de l’Illa.

Tots els concerts excepte dos (que seran al Socors) es faran al Claustre del Seminari sempre a les 21 h i en dilluns, tret de l’actuació inaugural (divendres 5 de juliol). Els preus oscil·len entre els 15 i 25 euros la general numerada (segons el concert) i entre 12 i 20 sense numerar. El pressupost d’enguany ronda els 30.000 euros, igual que l’any anterior i similar als dels darrers anys.

La 47a edició del Festival de Música d’Estiu de Ciutadella va ser presentada el dissabte a l’hotel Can Sastre del nucli antic, amb l’actuació d’Eva Febrer amb un programa del segle XVII publicat a Anglaterra per a violí sol.

Del 5 de juliol al 26 d’agost

El concert inaugural l’oferiran, al Socors el 5 de juliol, l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca i el saxofonista ciutadellenc de projecció internacional Xavier Larsson, baix la direcció de Francesc Prat, que repeteix producció estiuenca amb l’OCIM. Aquest concert haurà inaugurat, el dia anterior, el 46è Festival de Música de Maó.

El segon concert arribarà el 15 de juliol, de la mà de Camus Trio, que ja havien actuat al cicle d’actuacions d’hivern i que tornen ara amb l’estiu. En aquest trio de piano, violí i violoncel hi actua el menorquí Pau Marquès Oleo (violoncel). Del 15 es passarà al 29 de juliol i al Socors, amb els motets renaxentistes i barrocs de Tomàs Luis de Victoria i Bach de la mà del Cor Francesc Valls dirigit per Pere Lluís Biosca i acompanyat per l’organista d’origen menorquí Joan Seguí.

L’agost del Festival començarà el dia 5 amb la coneguda violinista eivissenca Lina Tur i la pianista Alba Ventura; continuant el dia 12 amb el duo de pianos que formen els germans Víctor i Luis del Valle, que actuaran a quatre mans i amb dos pianos i en el que serà concert memorial Anton Aguiló d’aquesta edició.

El 19 d’agost arribarà el Quartet Vela de quatre dones saxofonistes, la menorquina Laura Allès Pascual entre elles. El Festival s’acabarà amb un concert especial, amb la pianista Stella Marie Lorenz i el contratenor Mikel Uskola, un tipus de veu que es té poques oportunitats d’escoltar.