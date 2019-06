Elsa Pons i Juan Bosch s’enduen els premis Illa de Menorca 2019

Elsa Pons Villalonga i Juan Bosch Florit són els guanyadors dels premis de Narració Curta i Poesia Illa de Menorca 2019. Pons Villalonga també obté el premi en la categoria per a menors de 25 anys amb el mateix relat. Aquest dijous es van lliurar els premis a l’Ateneu en un acte presentat per Josep Pons Fraga, editor d’«Es Diari».

Aquests certàmens literaris d’Editorial Menorca, la Conselleria de Cultura i Educació del Consell, Endesa i CaixaBank, consten de tres categories. En el VI Premi de Poesia Illa de Menorca, amb una dotació de 600 euros, patrocinat per La Caixa, l’obra guanyadora ha estat «Fenòmens psicoambientals», l’autor de la qual és Juan Bosch Florit, resident a Barcelona i que no va poder assistir a l’acte. Així i tot, des de la distància, ahir mateix manifestava a «Es Diari» que està molt content pel premi. «Els darrers pensaments eren que me’l poguessin donar», expressava, tot admetent que presentar-se va ser gairebé una casualitat. I és que a Bosch Florit, la passió per la poesia li ve d’herència, del seu pare, Antoni Bosch Pons.

Així mateix, comentà el guanyador que, com a biòleg, en els poemes presentats «relacion una sèrie de fenòmens de les ciències ambientals, amb situacions psicològiques», una combinació que el jurat titllà de «novetat temàtica» i destacà «l’atreviment» de l’autor.

Al concurs es van presentar 32 originals, dels quals, després d’una primera selecció, deu van passar a mans del jurat, que han integrat Pau Faner, Carme Cloquells, Diego Dubón, Fàtima Anglada, Inmaculada Pitaluga i Josep Pons Fraga. Així, i després de les deliberacions i després d’haver estat necessàries tres votacions, decidiren també que el segon premi, dotat amb 300 euros, seria per a Anna Vila Armengué, pel poema titulat «Càntics del gener a l’abril». En aquest cas, a més, l’autora havia presentat també un altre poemari, «Càntics del maig a l’octubre», que el jurat recomanà publicar com a conjunt unitari.

En la modalitat de poesia es van determinar com a finalistes les obres «Cocodrils» de Iosune Arriarán, «Apuro versos» d’Ana Belén Jaramillo, «L’origen» de Montserrat Solé, i «Els morts s’expliquen» de Francesc Florit Nin.

Narrativa

«Una exquisida i suggerent història d’una botiga en què cada client troba coses diferents». Així descriu el jurat «La pequeña tienda», la narració que li ha valgut a Elsa Pons, de 21 anys, els dos premis de Narració Curta i Narració Curta per a Menors de 25 anys. Un premi patrocinat per Endesa i dotat amb 600 euros, que l’autora va recollir en persona, després de desplaçar-se des de Madrid on resideix.

El segon premi, també de 300 euros, ha estat per a Carlota Fluxà Van Delzen, per «Una casa vora al mar», un «relat sobre la compra d’una casa que al mateix temps mostra d’una manera humorística i descarnada la desintegració d’una parella», segons apuntà el secretari del jurat, el periodista Lluís Vergés.

En aquest cas, els finalistes en aquesta modalitat han estat «Ulls verds com aigua de menta» de Jordi Odrí, «L’atzar» de Juan Luis Hernández, i «Només viure» d’Auxiliadora Pons. Totes les obres, premiades i finalistes.

El conseller Miquel Àngel Maria va tancar l’acte i valorà l’estímul que representen els premis per a les persones que volen escriure. Destacà la gran riquesa literària de Menorca en relació a la seva població.