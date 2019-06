'Arts al nord' vuelve por segundo verano consecutivo

Arts al Nord regresa por segundo verano consecutivo a la agenda cultural menorquina de la mano de la asociación Es Far Cultural. No está concebido como un festival pero lo parece gracias a un cartel conformado por «artistas musicales de primera línea, emergentes, en espacios idílicos y diferentes», explica Cristian P. Coll desde la organización, quien no obstante aclara que se trata en realidad de «un ciclo de residencias de músicos».

Y es que los miembros de la decena de proyectos que forman parte del cartel pasarán este estío por la Casa d’Artistes de Montpalau, en Es Mercadal, para intentar seguir dando forma a sus creaciones.

Como regalo, cada grupo ofrecerá una actuación en directo en diferentes localizaciones del municipio. Este año las elegidas son el Castell de Fornells, na Macaret y Montpalau, casa esta última que acogerá los dos únicos eventos con aforo limitado y para los que habrá que pasar por taquilla.

Arts al Nord nació en 2018 como una forma de celebrar los cinco años de trabajo de Es Far Cultural, una iniciativa para la que han buscado continuidad y que no descartan que se prolongue en el tiempo. «Nos gusta el verano y disfrutar de la cultura, y mientras tengamos energía, el proyecto seguirá adelante», avanza Coll.

Un ciclo que tiene la música por bandera -durante cada uno de los conciertos se grabará un videoclip de una canción- pero que abarca mucho más allá. Una oferta complementaria que los organizadores prefieren no revelar y que darán a conocer el 26 de estes mes en Montpalau durante la fiesta de presentación. Como avance sirva que habrá performances, poesía y pintura en directo. Un programa con el que buscan potenciar a los artistas locales y baleares con propuestas musicales llegadas también desde Catalunya.