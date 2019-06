Lina Pons es perfila com a presidenta del Cercle Artístic

Després de sis anys al capdavant del Cercle Artístic de Ciutadella, Rafel Pallicer (1984) no es presentarà a la reelecció i deixarà, la setmana que ve, la presidència de l’entitat.

Aquest pas al costat de Pallicer arriba després d’aquests sis anys al càrrec i una volta acabades les obres de reforma al local de l’entitat, havent resolt una problemàtica històrica i que ha significat un esforç important.

L’encara president del Cercle Artístic ha comentat que l’objectiu principal d’aquest mandat que ara acaba (va renovar el càrrec fa dos anys) era «deixar aclarides les obres del local i tenir-ho tot en ordre, cosa que s’ha aconseguit. I ara toca donar el relleu a gent nova que agafi amb empenta la presidència». Tot i així, Rafel Pallicer no deixarà la directiva de l’entitat, ja que la previsió és continuar-hi un temps com a vocal de presidència, tot donant susport a la nova junta que entri.

El 12 de juny, assemblea

Per a la renovació de càrrecs de la junta directiva (no es canvien tots d’un cop), el Cercle Artístic ha convocat una junta general ordinària de socis per al dimecres 12 de juny fosquet. Els càrrecs que es preveu renovar són els de president, vicepresident segon, secretari segon del Premi Born, vicesecretari, tresorer i vocals primer i tercer.

De moment no hi ha candidatures presentades oficialment, amb la data límit per fer-ho que acaba el dimarts 11 de juny, el dia anterior a l’assemblea de socis.

Tot i així, fonts del Cercle Artístic apunten que qui es perfila com a nova presidenta de l’entitat, per tal de fer fructificar el relleu, és Lina Pons Massanet, que en aquests moments està integrada dins la junta directiva com a vocal. Entre altres coses, Pons Massanet és coneguda en l’àmbit cultural per la seva afició al teatre, conreada també fent d’actriu a l’anterior companyia José Delfín Serra i actualment a la recentment creada Tocats pel Teatre, que debutà el mes de març fent «Ca ses monges» de Xesc Forteza.

Reforma del local de l’entitat

Inaugurades oficialment dissabte passat amb una festa en què s’escoltaren les cançons menorquines del grup Xalandrí, les obres de reforma del local social del Cercle Artístic han durat mesos, reobrint-se el 17 de maig. En una carta dirigida als socis, Rafel Pallicer explicava que «han estat uns mesos intensos de feina per poder deixar el local de l’entitat en les millors condicions possibles, millorant l’accessibilitat, complint tota la normativa de seguretat contra incendis i d’evacuació, entre altres actuacions», reformant també la zona de bar i amb la cuina nova, «mentre que el mobiliari també es renovarà en breu». A la vegada, les obres també han implicat reforçar estructures.