Lina Pons es posa al capdavant del Cercle Artístic

Tal com s’esperava després que el dia anterior formalitzés la seva candidatura a presidenta de l’entitat, Lina Pons Massanet (Ciutadella, 1964), que acaba de complir 55 anys, s’ha posat al capdavant del Cercle Artístic de Ciutadella, després de la junta de socis celebrada la nit d'aquest dimecres al Cercle.

La vinculació de Lina Pons Massanet amb el Cercle Artístic, d’una o altra manera, es pot dir que és des de sempre, perquè ja son pare, Diego Pons Torres, era soci de tota la vida de l’entitat, havent format part també de diferents juntes directives al llarg de la seva trajectòria, com a secretari i com a vocal.

La seva filla Lina Pons donà continuïtat a aquesta vinculació familiar, fent-se també sòcia en el seu moment, a la vegada que ara fa un any s’incorporava a la directiva presidida per Rafel Pallicer com a vocal segona. I ara, després de sis anys de Pallicer al capdavant, ha entrat com a presidenta.