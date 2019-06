Una exposició per descobrir Biniedrís

Les troballes que s’han fet a la cova sepulcral de Biniedrís, en el marc de les feines d’excavació que es fan des de 2014, es podran veure des d’avui en l’exposició «Rituales de la muerte: la cueva de Biniedrís», que s’inaugurarà a les 19.30 hores a l’exterior de la sala del Claustre del Carme de Maó. Es tracta d’una mostra en la qual es poden veure reproduccions d’elements tan destacats com els ja famosos cabells tenyits de color ocre, tota una sèrie d’utensilis per aquest ritual com ara pintes, envasos o eines per fer les mescles de color, així com també elements com botons, penjolls, braçoletes o punxons.

Entre la col·lecció que es podrà veure des d’avui hi ha peces elaborades en fusta, os, bronze o ceràmica, que s’han extret de la cova durant les tres campanyes d’excavacions que s’han realitzat per ara. Després d’una prospecció inicial el 2014, el 2015 es va fer la primera campanya i el 2017 i l’estiu passat es feren les dues següents. Enguany, les codirectores del projecte, Auxilio Moreno, Marta Díaz-Zorita i Eva Alarcón, continuaran les feines de laboratori, analitzant la gran quantitat de materials que han anat recuperant. Així i tot, la feina de camp no s’ha acabat, preveuen almenys tres campanyes d’excavació més.