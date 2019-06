Nit de musicals americans amb el Cor Illa de Menorca

El Cor Illa de Menorca torna dissabte (20.30 hores) al Teatre Principal de Maó, amb una proposta amb un marcat sabor de musical americà. És un espectacle amb orquestra simfònica, amb els fragments més rellevants de «My fair lady», de Frederick Loewe, i de «West side story», de Bernstein, i on no faltaran dansaires.

Ja fa mesos que la coral menorquina prepara aquesta proposta, retornant de nou a un musical com «West side story» que ja va representar amb força èxit el 2008 i al mateix escenari. En aquesta ocasió, i tot i que inicialment es van plantejar incloure més musicals, «amb bon criteri el director musical Antoni Pons va creure que ens havíem de concentrar amb dos, que són els més representats i més aplaudits» des que s’estrenaren, «My fair lady» el 1956 i «West side story» l’any següent, apunta el director del cor, Diego Dubón.

Per fer-ho possible «és imprescindible la inclusió d’un ballet i comptarem amb setze ballarins i ballarines de l’Escola d’Ute Dahl, amb la coreografia de Janine Dahl», detalla Dubón, qui assegura que, amb ells, «l’espectacle guanya vistositat i espectacularitat».

La direcció d’escena és d’Adriana Aguilar, mentre que Martina Garriga dirigeix el cor i Antoni Pons Morlà duu la direcció musical d’una «orquestra simfònica amb el gruix de professorat del Conservatori i amb alumnes avantatjats, perquè puguin experimentar l’experiència».

Els solistes

Aquesta «conjunció que esperam que sigui atractiva per al públic», diu Dubón, es completa amb els cantants solistes. «Tenim la sort de poder comptar amb veus que, per la seva versatilitat», s’adapten al projecte, com la soprano Maria Camps, que ja va fer el «West side story de fa onze anys, o el baríton ciutadellenc Jaume Gelabert «que ja és un habitual i consideram com un més de l’equip». A més, hi seran el tenor valencià Vicent E. Romero, que ja ha actuat abans a l’Illa, i Joan Carles Villalonga, en «un paper més còmic». I amb ells, una cinquantena de veus del cor, alguns dels quals també participen en l’escena.

El ritme de venda d’entrades és bo. Encara se’n poden adquirir de preus que van dels 10 als 25 euros.