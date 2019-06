Restes de nounats a Cornia Nou

Les prospeccions arqueològiques al jaciment de Cornia Nou, a Maó, han permès localitzar les restes humanes d’almenys quatre individus. Un d’ells seria un infant d’uns sis mesos, i la resta serien restes de perinatals. La curiositat del cas és que els ossos s’han trobat dins i al voltant d’una urna funerària de ceràmica que es podrà reconstruir, que era en la tercera de les cambres annexes al talaiot, les quals haurien servit, aparentment, com a magatzems i per a la transformació de productes agraris, entre el 1000 i el 600 abans de Crist.

Les restes humanes s’acostumen a trobar en indrets habilitats com a espais funeraris. En canvi, a Cornia Nou, aquesta urna indicaria que els quatre nadons van ser enterrats en un lloc diferent, quan l’edifici ja no estava en ús. «A les necròpolis és molt difícil trobar individus infantils», tot apunta que els menors de dos anys no s’enterraven amb la resta de persones. I «les mares i els pares cercaven llocs alternatius», sense deixar de ser «un punt de referència per a la comunitat».