Directors de cinc festivals de cinema es citen a Menorca

Els directors de fins a cinc festivals de cinema diferents participaran el proper 19 de juliol matí a l’esdeveniment «Som Festivals» del Festival de Cinema de Menorca (FCME).

La trobada, que es farà al Museu de Menorca a Maó a partir de les 10 hores, s’integra dintre de les seves jornades professionals, amb la idea d’intercanviar experiències i desafiaments actuals amb els quals conviuen els organitzadors de festivals de cinema. Es tracta d’una cita oberta al públic en general i enfocada també tant al sector audiovisual com al turístic. Els que assisteixen d’altres illes, a més, tenen l’oportunitat de rebre una ajuda del Govern per desplaçar-se a Menorca.

Taula rodona

«Som Festivals» consistirà en una taula rodona que, baix el títol de «Què suposa per un territori ser la seu d’un festival de cinema?», debatrà diferents aspectes de l’organització d’un festival i tot el que l’envolta, tant el tipus de públic que atreu com la creació d’indústria audiovisual al territori on es celebra, així com també els seus reptes de futur.

Els participants seran José Luis Cienfuegos, director del Festival de Cinema Europeu de Sevilla; Luis González, director de l’Alcine d’Alcalà d’Henares; Angelique Muller, directora del Valleta Film Festival; Alba Paz, codirectora del Cinespaña de Toulouse; i Josep Vinyeta, director de Filmets (Badalona Film Festival).

El Festival de Cinema de La Valletta és l’esdeveniment cinematogràfic anual més gran de Malta, i el Festival de Cinema de Menorca realitza enguany un intercanvi de programació. Curtmetratges que van ser seleccionats en passades edicions a Menorca es projecten aquests dies al Festival de La Valletta i treballs maltesos es programaran el juliol a Menorca.