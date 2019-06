L’OCIM i Larsson faran ‘volar’ el públic amb ‘Cyberbird’

Per primera vegada, el Festival de Música de Maó (enguany 46ª edició) i el Festival de Música d’Estiu de Ciutadella (47ª edició), ambdós organitzats per les respectives Joventuts Musicals, oferiran el mateix concert com a actuació inaugural. A Maó, el Festival començarà el dijous 4 de juliol a les 21 h al Teatre Principal, i a Ciutadella s’iniciarà el divendres 5 de juliol a les 21 h a l’antiga església del Socors.

I el concert amb què els festivals aixecaran enguany el seu vol serà el que oferirà l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca juntament amb el jove i ja virtuós saxofonista Xavier Larsson, principalment amb una peça que és una oda als ocells i que, sobretot pel que també té d’amalgama de colors i textures, farà volar el públic amb la imitació de les aus i riquesa tímbrica que integra. Es diu «Cyberbird» i és del compositor japonès encara viu Takashi Yoshimatsu (Tòquio, 1953).

Il·lusió per tocar junts

A la presentació dels concerts, aquest dijous capvespre al Socors de Ciutadella, tant el mateix Xavier Larsson com la presidenta de l’OCIM, la violinista Esther Pons Barro, van destacar la dificultat i bellesa, amb molta percussió, que duu aquest «Cyberbird», que els feia molta «il·lusió» tocar junts.

La peça, tota la segona part del programa, té 3 moviments i s’inspira en els ocells, que els instruments, a una part de l’obra, intenten imitar. Alhora, també té diversos estils, inclòs el jazz tonal i amb una part impressionista a base d’improvisació, un punt en què la partitura dona llibertat a l’intèrpret per a la creació pròpia. «Cyberbird» serà interpretada per una OCIM amb 41 músics i 3 solistes: el saxofonista Xavier Larsson, la pianista també menorquina resident a Londres Margalida Moll i el percussionista alemany Daniel Higler. La direcció, també del concert, serà de Francesc Prat, que repeteix producció estiuenca per tercer any consecutiu amb l’orquestra professional de Menorca.

La primera part d’aquest concert inaugural dels festivals preveu la «Melodia per a saxòfon núm. 10» de Glass (una peça curta que interpretarà Larsson en solitari) i la «Simfonia núm. 7 inacabada» de Schubert, composició que l’OCIM no havia tocat mai encara i que interpretarà ara amb una quarantena de músics a l’escenari.

Assajos amb públic per saber com funciona l’Orquestra des de dins

Si en una altra ocasió l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca ja havia experimentat que alguns espectadors es fiquessin literalment dins l’Orquestra tenint un seient amb els músics durant un concert, aquesta vegada l’OCIM oferirà la possibilitat de conèixer com funciona una formació com aquesta durant els assajos, amb algunes sessions obertes a determinat públic per descobrir aquest funcionament intern. Els dies 1, 2 i 3 de juliol, amb Francesc Prat al capdavant i a l’IES Josep M. Quadrado, l’OCIM farà un stage intensiu per preparar aquesta nova producció. I el dia 2 capvespre assajarà l’obra «Cyberbird» amb estudiants de música com a convidats d’excepció, que també participaran d’algunes activitats sorpresa. També, el dia 3 capvespre, els convidats seran adults (socis de JJMM i Amics de l’OCIM), que veuran el seu funcionament mentre assagen la «Simfonia inacabada» de Schubert.