Tribut de la Banda de Maó a Michael Jackson

El 25 de juny s’han complert els primers deu anys de la desaparició de Michael Jackson, una efemèride que la Banda Municipal de Maó aprofita per retre-li el seu particular homenatge. I ho farà, dedicant una part del repertori del concert d’estiu a temes del cantant nord-americà.

La formació que dirigeix Miquel Llario oferirà dues actuacions d’aquest concert d’estiu. La primera serà el 19 de juliol (20 hores) a la plaça Constitució de Maó, i la segona serà el 9 d’agost a Sant Lluís. Dues cites per a les quals la banda ha preparat «A tribute to Michael Jackson», amb arranjaments de Josef Hastreiter i que inclou cançons tan conegudes com «Thriller», «Bad», «Don’t stop ‘til you get enough» o «Heal the world».

Aquest concert serà també especial per la participació que hi tindrà la Banda de Música de Porreres.